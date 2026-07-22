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В Польше заявили, что в НАТО предложили передать ей истребители МиГ-29 - РИА Новости, 22.07.2026
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15:02 22.07.2026
В Польше заявили, что в НАТО предложили передать ей истребители МиГ-29

Залевский: одна из стран НАТО предложила Польше истребители МиГ-29

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкФронтовой истребитель МиГ-29
Фронтовой истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / В. Киселев
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Фронтовой истребитель МиГ-29. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины.
  • Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.
  • Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА.
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА новости, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.
"Мы получили предложение со стороны одного из наших союзников по НАТО. В то же время на первом плане стоят наши переговоры с Украиной", - сказал Залевский.
При этом он уклонился от ответа, является ли страной НАТО, о которой идет речь, Болгария.
В декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.
Замглавы польского минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В свою очередь в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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