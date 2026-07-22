"Болезненное поражение". В НАТО признали неудачу у границ России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Укрепление восточного фланга альянса под угрозой. Как оказалось, Германия неспособна воплотить милитаристские мечты и укомплектовать собственную армию. Пока власти грозят немцам мобилизацией, в казармах бундесвера все чаще с теплотой вспоминают о нацизме. О проблемах "первой армии Европы" — в материале РИА Новости.

По соображениям совести

Усилить Североатлантический блок у границ России должна новая бригада бундесвера в Литве численностью пять тысяч человек. Впервые Берлин собрался разместить военнослужащих за границей на постоянной основе. Согласно пресс-релизам, все завершится к 2027-му.

© AP Photo / Henry Nicholls Солдаты бундесвера © AP Photo / Henry Nicholls Солдаты бундесвера

Однако в бригаде до сих пор не хватает почти двух тысяч человек — разведчиков, артиллеристов, саперов, тыловиков. Некоторые подразделения укомплектованы менее чем на 30 процентов, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы армии.

Министр обороны Борис Писториус не скрывает, что "сложности с рядовым составом есть", и не исключает, что проблему могут решить принудительной отправкой в Литву около тысячи военных. Как отмечает Spiegel, подобного сценария стараются избежать, поскольку людей туда собирались направлять исключительно по собственному желанию. Отказ от добровольного принципа, который так тиражировали бундесверовские агитки, Минобороны сочтет "чувствительным поражением".

Сейчас бундесвер насчитывает 186 тысяч военных. В планах — за десять лет нарастить численность до 260 тысяч. По словам главы комитета по обороне в бундестаге Томаса Ревекампа, власти Германии должны к 31 июля 2027-го определиться, возвращать ли отмененный в 2011-м призыв.

"Нам нужно основательно обсудить, можем ли мы достичь крайне амбициозных требований по росту численности действующих Вооруженных сил и резервистов на основе добровольцев. Я лично сильно в этом сомневаюсь", — заявил депутат.

© AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине, Германия © AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине, Германия

На фоне таких дискуссий немецкая пресса со ссылкой на Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества сообщила о росте числа отказников среди ранее заключивших контракты. К концу июня в ведомство поступило 5862 таких заявления. Это заметно больше, чем за весь 2025-й, тогда их было 3867. В 2011-м на гражданку "по соображениям совести" попросились 4348 человек.

Неизменные традиции

Растут и другие негативные показатели. В прошлом году увеличилось число сообщений о фактах праворадикального экстремизма среди немецких военнослужащих, сообщает телеканал WDR.

В 2023-м зарегистрировали 205 случаев, в 2024-м — 280. В 2025-м — уже 302.

© AP Photo / Markus Schreiber Офицеры бундесвера © AP Photo / Markus Schreiber Офицеры бундесвера

Немецкие военные все чаще попадаются на оскорблениях по национальному признаку, ксенофобских высказываниях и расистских выкриках. В казармах периодически находят изображения свастики и прочую нацистскую символику. Некоторые военнослужащие в свободное время посещают ультраправые марши, в мессенджерах рассылают изображения с пропагандой неонацизма и приветствуют друг друга вскидыванием правой руки вверх.

По итогам прошлого года к ответственности привлекли 350 человек, из них 90 уволили. Радикализация настроений в армии вынудила правительство три года назад принять упрощенный порядок увольнения со службы за экстремизм, поскольку ранее из-за бюрократизма процесс мог занимать годы.

Один из самых громких скандалов произошел в 2025-м. Более полусотни военных 26-го парашютно-десантного полка в Цвайбрюккене обвинялись не только в неонацизме, но и в употреблении наркотиков, а также в сексуальных домогательствах к сослуживцам. История длилась с 2013 года, но, как признавал сам Писториус, начальство на местах долгое время игнорировало ситуацию.

© AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Германии Борис Писториус © AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Германии Борис Писториус

Естественно, глава Минобороны подчеркнул, что подобные случаи противоречат декларируемым ценностям, которые регламентированы "Директивой о традициях". Там четко прописано: бундесвер — не преемник вермахта.

Тем не менее два года назад именно Писториус попытался включить в так называемый ореол почитания бывших нацистов, "внесших вклад в развитие современной немецкой армии". Например, члена СС и НСДАП, подводника Эриха Топпа. Дополнительный указ к "Директиве" пришлось отозвать из-за общественного резонанса, хотя его уже утвердил начальник отдела оперативной готовности и поддержки Вооруженных сил генерал-лейтенант Кай Роршнайдер.

Последняя надежда

"Укрепление боеспособности", согласно данным Ipsos, пожалуй, единственная на сегодня тема, за которую граждане хвалят кабинет Фридриха Мерца. Порядка 32% видят позитивную динамику, 30% — ухудшение. Для сравнения: одобрительно об экономике высказались лишь десять процентов опрошенных.

© AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже © AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже

Канцлер пообещал сделать немецкую армию сильнейшей в Европе, но пока сам признает, что она недостаточно готова. При этом военные расходы с 2022 года выросли в два раза — до 124 миллиардов евро в 2026-м.

Впрочем, и этого не хватает. В начале июля Писториус пожаловался, что поставки военного оснащения не поспевают за заказами, а темпов производства не хватает. Без американского оружия пока не обойтись, и 20 миллиардов евро из специального фонда бундесвера уходит на закупки у США истребителей, транспортных вертолетов и ЗРК Patriot.

Вместе с тем Берлин обещает в будущем приобретать европейскую продукцию. Правда, на это потребуются десятилетия, считает экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. Все дело в медлительности чиновников.

© AP Photo / Michael Kappeler/dpa Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль © AP Photo / Michael Kappeler/dpa Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

"В ЕС каждый день говорят о дебюрократизации, а потом придумывают два новых бюрократических правила", — отметил он.

Например, сейчас готовится законопроект, который может обязать отслуживших мужчин и женщин регулярно участвовать в военных сборах без их собственного согласия и без одобрения работодателя. Однако, как пишет газета Handelsblatt, Ассоциация работодателей Германии (BDA) сразу потребовала от Министерства обороны учесть "законные интересы экономики" и предоставить компаниями списки резервистов, которых могут временно призвать в армию.