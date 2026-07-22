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Сын Байдена пытается заработать на продаже своих картин, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
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16:35 22.07.2026
Сын Байдена пытается заработать на продаже своих картин, пишут СМИ

NYP: Хантер Байден, столкнувшись с долгами, пытается заработать продавая картины

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена, столкнулся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома.
  • В мае 2026 года он развернул пиар-кампанию по продаже своих картин, используя ультраправых инфлюенсеров для продвижения своего бренда.
  • Каждая картина Хантера Байдена теперь оценивается в 54 тысячи долларов, и в подарок покупатель получает видеозвонок с автором.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, столкнувшийся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома, пытается заработать на искусстве, продавая свои картины, сообщает газета New York Post.
В марте 2025 года газета писала, что финансовое положение художника-самоучки Хантера Байдена находится в плачевном состоянии после окончания президентского срока его отца: долги превышают 20 миллионов долларов, а доходы от продажи картин и книг резко упали. На этом фоне в мае 2026 года он развернул пиар-кампанию по продаже своих работ.
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"Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию, используя ультраправых инфлюенсеров с миллионами подписчиков в социальных сетях для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы", - отмечается в публикации.
Также New York Post сообщает, что каждая картина обойдется покупателю в 54 тысячи долларов, в подарок к ней идет видеозвонок с Хантером Байденом, где автор лично расскажет о своем творении.
Если за первые три года президентства Джо Байдена его сын продал 27 картин по средней цене 54,5 тысячи долларов, то с конца 2023 года ему удалось реализовать лишь одну работу за 36 тысяч долларов.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния.
Перед тем, как покинуть Белый дом, Байден подписал указ о помиловании Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Американский лидер Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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