Сын Байдена пытается заработать на продаже своих картин, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена, столкнулся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома.

В мае 2026 года он развернул пиар-кампанию по продаже своих картин, используя ультраправых инфлюенсеров для продвижения своего бренда.

Каждая картина Хантера Байдена теперь оценивается в 54 тысячи долларов, и в подарок покупатель получает видеозвонок с автором.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, столкнувшийся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома, пытается заработать на искусстве, продавая свои картины, сообщает газета New York Post.

В марте 2025 года газета писала, что финансовое положение художника-самоучки Хантера Байдена находится в плачевном состоянии после окончания президентского срока его отца: долги превышают 20 миллионов долларов, а доходы от продажи картин и книг резко упали. На этом фоне в мае 2026 года он развернул пиар-кампанию по продаже своих работ.

"Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию, используя ультраправых инфлюенсеров с миллионами подписчиков в социальных сетях для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы", - отмечается в публикации.

Также New York Post сообщает, что каждая картина обойдется покупателю в 54 тысячи долларов, в подарок к ней идет видеозвонок с Хантером Байденом, где автор лично расскажет о своем творении.

Если за первые три года президентства Джо Байдена его сын продал 27 картин по средней цене 54,5 тысячи долларов, то с конца 2023 года ему удалось реализовать лишь одну работу за 36 тысяч долларов.

Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего на тот момент президента США , против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния.