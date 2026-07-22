Специалисты ФМБА рассказали, когда мозг человека начинает стареть

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет.

Одной из причин старения мозга называют нейронную инсулинорезистентность, при которой мозг хуже усваивает глюкозу.

С возрастом число функционирующих клеток мозга снижается, что влияет на память, внимание, скорость принятия решений и двигательную активность.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Существуют исследования, которые показывают, что первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Всемирный день мозга отмечается 22 июля.

"Вопрос о том, когда именно начинает стареть мозг, не имеет однозначного ответа - этот процесс протекает постепенно, с различным возрастом дебюта и течением у разных людей. Существуют исследования, которые указывают, что первые признаки деградации мозговых тканей могут появляться уже к 40 годам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из причин этого называют нейронную инсулинорезистентность. Это состояние, при котором мозг хуже усваивает глюкозу, что нарушает его работу.

"Безусловно, мозг запрограммированно стареет, как и все остальные системы организма. Мозгу нужен правильный режим - периоды отдыха в сочетании с каждодневным познанием чего-то нового", - подчеркнули в агентстве.

ФМБА добавили, что с возрастом число функционирующих клеток мозга неизбежно снижается - из-за этого меняются и память, внимание, скорость принятия решений, снижается двигательная активность.

"Чем больше мозг принимает информации, чем больше мы заставляем себя выполнять различные действия, тем больше у мозга формируется новых связей, тем менее он уязвим к различным заболеваниям и природному старению", - отметили в агентстве.