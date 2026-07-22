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Специалисты ФМБА рассказали, когда мозг человека начинает стареть - РИА Новости, 22.07.2026
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08:36 22.07.2026 (обновлено: 15:28 22.07.2026)
Специалисты ФМБА рассказали, когда мозг человека начинает стареть

ФМБА: первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет.
  • Одной из причин старения мозга называют нейронную инсулинорезистентность, при которой мозг хуже усваивает глюкозу.
  • С возрастом число функционирующих клеток мозга снижается, что влияет на память, внимание, скорость принятия решений и двигательную активность.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Существуют исследования, которые показывают, что первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
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"Вопрос о том, когда именно начинает стареть мозг, не имеет однозначного ответа - этот процесс протекает постепенно, с различным возрастом дебюта и течением у разных людей. Существуют исследования, которые указывают, что первые признаки деградации мозговых тканей могут появляться уже к 40 годам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одной из причин этого называют нейронную инсулинорезистентность. Это состояние, при котором мозг хуже усваивает глюкозу, что нарушает его работу.
"Безусловно, мозг запрограммированно стареет, как и все остальные системы организма. Мозгу нужен правильный режим - периоды отдыха в сочетании с каждодневным познанием чего-то нового", - подчеркнули в агентстве.
В ФМБА добавили, что с возрастом число функционирующих клеток мозга неизбежно снижается - из-за этого меняются и память, внимание, скорость принятия решений, снижается двигательная активность.
"Чем больше мозг принимает информации, чем больше мы заставляем себя выполнять различные действия, тем больше у мозга формируется новых связей, тем менее он уязвим к различным заболеваниям и природному старению", - отметили в агентстве.
Не стоит забывать и о заболеваниях, связанных с возрастом, таких как деменция, инсульт. Они также приводят к снижению ментальных функций и социально-бытовой активности, пояснили в ФМБА.
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