На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в среду, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.18 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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