На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в среду, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

Причины не назывались. Перекрыли движение в 17.18 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.