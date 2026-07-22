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Житель Ставрополья угнал экскаватор в Москве и протаранил цветочный магазин - РИА Новости, 22.07.2026
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17:11 22.07.2026 (обновлено: 17:17 22.07.2026)
Житель Ставрополья угнал экскаватор в Москве и протаранил цветочный магазин

Ставрополец на угнанном экскаваторе разбил витрину цветочного магазина в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина угнал гусеничный экскаватор и разбил витрину цветочного магазина на улице Коштоянца в Москве.
  • Полицейские задержали злоумышленника после того, как один из них выстрелил вверх, а затем в гидравлический привод экскаватора.
  • Задержанный — 52-летний житель Ставропольского края, его направили на медицинское освидетельствование на наличие опьянения.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мужчина угнал гусеничный экскаватор и разбил витрину цветочного магазина на западе Москвы, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Утром в полицию поступило сообщение о хулиганстве на улице Коштоянца. На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили экскаватор на гусеничном ходу.
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"Мужчина, управлявший строительной техникой, разрушил витрину цветочного магазина, совершая маневры, препятствующие доступу к кабине, и создавая угрозу окружающим. На требование полицейских прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что для пресечения хулиганства сотрудник полиции выстрелил вверх, а затем в гидравлический привод экскаватора. После этого правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства - им оказался 52-летний житель Ставропольского края, он направлен на медицинское освидетельствование на наличие опьянения.
"Предварительно установлено, что строительная техника была им угнана с территории района", - отметили в ведомстве.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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