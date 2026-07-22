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В Калашном переулке отремонтировали асфальтовое покрытие - РИА Новости, 22.07.2026
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В Калашном переулке отремонтировали асфальтовое покрытие

В Калашном переулке в центре Москвы отремонтировали асфальт

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие в Калашном переулке
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие в Калашном переулке - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие в Калашном переулке
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие в Калашном переулке в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт в Калашном переулке, который проходит от Большой Никитской улицы до Нижнего Кисловского переулка. Всего обновили около 3 тысяч квадратных метров дорожного полотна", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что ранее ремонт там проводился в 2016 году.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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