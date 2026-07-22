Шесть белгородцев, пострадавших от ударов ВСУ, перевезут в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ, перевозят на лечение в Москву.
- Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Шесть жителей Белгородской области, пострадавших в последние дни от ударов ВСУ, перевозят на лечение в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и находится на постоянной связи с Минздравом России, обеспечивая оперативное решение всех необходимых вопросов. Пострадавшие жители будут проходить самое высококвалифицированное лечение, добавил врио губернатора.
Ранее Шуваев сообщал, что за 20 июля от атак ВСУ погибли девять человек, в том числе ребенок, пострадали 77 человек. Как информировал региональный минздрав, девять пострадавших готовят к переводу на лечение в федеральные центры.
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