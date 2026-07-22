Шесть белгородцев, пострадавших от ударов ВСУ, перевезут в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ, перевозят на лечение в Москву.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Шесть жителей Белгородской области, пострадавших в последние дни от ударов ВСУ, перевозят на лечение в Москву, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Сегодня перевозим в Москву шестерых наших жителей, пострадавших в эти дни от террористических ударов ВСУ . К сожалению, они находятся в тяжелом состоянии, но мы делаем все возможное и верим в лучшее", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и находится на постоянной связи с Минздравом России, обеспечивая оперативное решение всех необходимых вопросов. Пострадавшие жители будут проходить самое высококвалифицированное лечение, добавил врио губернатора.