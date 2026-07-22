Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 22.07.2026 (обновлено: 11:44 22.07.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Леус: в Москве в среду ожидаются кратковременные дожди и гроза

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве местами пройдут кратковременные дожди, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза.
  • Температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов.
  • Ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут местами в Москве в среду, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза, ожидается повышение температуры до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует периферия циклона, расположившегося в юго-западной части Северо-Западного федерального округа. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
"Температура воздуха (составит - ред.) плюс 23 - плюс 25 градусов, по области - плюс 21 - плюс 26 градусов. В четверг местами (пройдут - ред.) кратковременные дожди, ночью - плюс 14 - плюс 16 градусов, днем - плюс 22 - плюс 24 градуса", - уточнил Леус.
Госавтоинспекция МВД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Госавтоинспекции рассказали, как летняя погода влияет на вождение
20 июля, 09:00
 
МоскваМихаил ЛеусПогодаНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала