Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду в Москве местами пройдут кратковременные дожди, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза.
- Температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов.
- Ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут местами в Москве в среду, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза, ожидается повышение температуры до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует периферия циклона, расположившегося в юго-западной части Северо-Западного федерального округа. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
"Температура воздуха (составит - ред.) плюс 23 - плюс 25 градусов, по области - плюс 21 - плюс 26 градусов. В четверг местами (пройдут - ред.) кратковременные дожди, ночью - плюс 14 - плюс 16 градусов, днем - плюс 22 - плюс 24 градуса", - уточнил Леус.