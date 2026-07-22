Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут местами в Москве в среду, на юге и западе области, а также в Новой Москве возможна гроза, ожидается повышение температуры до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.