В России создадут механизм, который исключит подмену биометрии мошенником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями.
- Проект предполагает разработку и внедрение механизма, который исключит возможность подмены биометрических данных третьим лицом при регистрации или обновлении биометрии.
- Для безопасного использования биометрии предлагается закрепить условия ее применения на законодательном уровне и проработать задачу наполнения единой базы образцов лицевой биометрии.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В России могут внедрить механизм, который исключит возможную подмену биометрических данных третьим лицом при регистрации или обновлении биометрии как в онлайне, так и в офлайн-формате, следует из проекта доктрины, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств.
Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
"В целях обеспечения внедрения передовых технологий в рамках развития системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ, реализация доктрины предполагает решение следующих задач: совершенствование механизмов идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных физических лиц, и их защиты, как фундаментального элемента цифровой инфраструктуры", - говорится в документе.
"В целях обеспечения максимальной достоверности размещенных биометрических данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (далее – ЕБС) разработать и внедрить механизм, позволяющий исключить возможность подмены биометрических данных третьим лицом при процедурах биометрической регистрации и обновления биометрических данных, как в дистанционных каналах, так и в организациях, уполномоченных осуществлять сбор биометрических данных", - добавляется в проекте доктрины.
В проекте доктрины прописано, что для безопасного использования биометрии при подтверждении юридически значимых действий требуется закрепить условия применения биометрических персональных данных на законодательном уровне.
Кроме того, предлагается проработать задачу наполнения единой базы образцов лицевой биометрии ЕБС государством, финансовыми организациями, операторами связи и операторами цифровых платформ, чтобы исключить возможность подмены личности или использования биометрии мошенниками.