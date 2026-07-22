В России создадут механизм, который исключит подмену биометрии мошенником

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями.

Проект предполагает разработку и внедрение механизма, который исключит возможность подмены биометрических данных третьим лицом при регистрации или обновлении биометрии.

Для безопасного использования биометрии предлагается закрепить условия ее применения на законодательном уровне и проработать задачу наполнения единой базы образцов лицевой биометрии.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В России могут внедрить механизм, который исключит возможную подмену биометрических данных третьим лицом при регистрации или обновлении биометрии как в онлайне, так и в офлайн-формате, следует из проекта доктрины, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств.

Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.

"В целях обеспечения внедрения передовых технологий в рамках развития системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ, реализация доктрины предполагает решение следующих задач: совершенствование механизмов идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных физических лиц, и их защиты, как фундаментального элемента цифровой инфраструктуры", - говорится в документе.

"В целях обеспечения максимальной достоверности размещенных биометрических данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (далее – ЕБС) разработать и внедрить механизм, позволяющий исключить возможность подмены биометрических данных третьим лицом при процедурах биометрической регистрации и обновления биометрических данных, как в дистанционных каналах, так и в организациях, уполномоченных осуществлять сбор биометрических данных", - добавляется в проекте доктрины.

В проекте доктрины прописано, что для безопасного использования биометрии при подтверждении юридически значимых действий требуется закрепить условия применения биометрических персональных данных на законодательном уровне.