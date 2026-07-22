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Молдавских министров призвали экономить на банкетах и "служебном туризме" - РИА Новости, 22.07.2026
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17:06 22.07.2026
Молдавских министров призвали экономить на банкетах и "служебном туризме"

Премьер Молдавии Тофан предложил министрам экономить на банкетах и электричестве

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан призвал министров подавать согражданам пример экономии.
  • Он предложил выключать свет в кабинетах, устраивать более скромные банкеты и сократить "служебный туризм".
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан призвал министров подать согражданам пример экономии в виде выключения света в кабинетах и более скромных банкетов.
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"Выходишь из комнаты - выключай свет, даже если тебя никто не видит. Когда делаешь небольшой банкет, делай его скромно: вода, кофе, может, печенье, даже если можешь позволить себе больше. Большие перемены на миллионы леев начинаются с маленьких изменений на сотни", - заявил Тофан на заседании правительства.
Он также призвал сократить "служебный туризм", когда в командировки за рубеж отправляется избыточное число чиновников. "И я сам собираюсь путешествовать очень мало, а с бизнесом связываться через Zoom. Нам надо затянуть пояса", - добавил премьер.
Парламент Молдавии 21 июля голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Тофаном, несмотря на то, что фракции партии коммунистов Молдавии, партии социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин. Тофан сохранил большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкультуры и минздрава.
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