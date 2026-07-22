Молдавских министров призвали экономить на банкетах и "служебном туризме"

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"Выходишь из комнаты - выключай свет, даже если тебя никто не видит. Когда делаешь небольшой банкет, делай его скромно: вода, кофе, может, печенье, даже если можешь позволить себе больше. Большие перемены на миллионы леев начинаются с маленьких изменений на сотни", - заявил Тофан на заседании правительства.