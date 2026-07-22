Решение о торговых соглашениях с Молдавией в составе СНГ примут осенью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение о торговых соглашениях с Молдавией в составе СНГ будет принято в сентябре.
- Молдавия подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение о торговых соглашениях с Молдавией в составе СНГ примут в сентябре, сообщила директор правового департамента Исполкома СНГ Лариса Заудальская.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.