Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что режим главы Молдавии Санду уничтожает идентичность страны в интересах Румынии.
- В румынском парламенте был одобрен законопроект об объединении Румынии и Молдавии, при этом Захарова утверждает, что это поглощение и аннексия.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режим главы Молдавии Майи Санду по заказу Брюсселя уничтожает идентичность страны в интересах Румынии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в румынском парламенте был одобрен законопроект об объединении Румынии и Молдавии. Захарова в связи с этим заявляла, что речь идет не об "объединении", а о поглощении и аннексии.
"Они (власти Молдавии - ред.) назвали молдаван румынами, сказали, что нет молдавского языка. Идет насильственная румынизация… Уничтожается эта самая культура идентичности… Она (Санду - ред.) уничтожает по заказу ЕС, Брюсселя свой собственный этнос", - сказала Захарова а эфире радио Sputnik.