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Захарова: режим Санду по заказу Бельгии уничтожает идентичность Молдавии - РИА Новости, 22.07.2026
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09:27 22.07.2026
Захарова: режим Санду по заказу Бельгии уничтожает идентичность Молдавии

Захарова: режим Санду по заказу Бельгии уничтожает культуру идентичности страны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что режим главы Молдавии Санду уничтожает идентичность страны в интересах Румынии.
  • В румынском парламенте был одобрен законопроект об объединении Румынии и Молдавии, при этом Захарова утверждает, что это поглощение и аннексия.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Режим главы Молдавии Майи Санду по заказу Брюсселя уничтожает идентичность страны в интересах Румынии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в румынском парламенте был одобрен законопроект об объединении Румынии и Молдавии. Захарова в связи с этим заявляла, что речь идет не об "объединении", а о поглощении и аннексии.
"Они (власти Молдавии - ред.) назвали молдаван румынами, сказали, что нет молдавского языка. Идет насильственная румынизация… Уничтожается эта самая культура идентичности… Она (Санду - ред.) уничтожает по заказу ЕС, Брюсселя свой собственный этнос", - сказала Захарова а эфире радио Sputnik.
Захарова уточнила, что речь идет об уничтожении Молдавии в интересах Румынии.
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В миреМолдавияРумынияМария Захарова
 
 
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