Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предложили поднять цены на газ для потребителей на 41 процент - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 22.07.2026
В Молдавии предложили поднять цены на газ для потребителей на 41 процент

Регулятор энергорынка Молдавии хочет поднять цены на газ для потребителей на 41%

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предложило повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 41%.
  • Госкомпания Energocom обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ из-за роста закупочных цен на газ в Европе.
  • Политические партии Молдавии выразили готовность провести акцию протеста против повышения тарифа на газ.
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в среду опубликовало проект постановления, в котором предлагается повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 41%, сообщает телеканал Moldova 1.
Гопкомпания Energocom 15 июля обратился в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от "Газпрома"
30 марта, 01:05
«
"НАРЭ опубликовало проект решения о новом тарифе. Согласно документу, цена для бытовых потребителей составит 20,30 лея (1,15 доллара - ред.) за кубометр с учетом НДС. Проект НАРЭ вынесли на общественное обсуждение", - сообщает телеканал.
В начале года средняя цена составляла примерно 400 евро за тысячу кубометров. Во второй половине 2026-го года она может превысить 620 евро за тот же объем. Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил в среду, что лучше скорректировать тарифы сейчас, когда потребление невелико, чем переносить рост на отопительный сезон.
Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также партия развития и объединения Молдавии уже выразили готовность провести акцию протеста в день, когда НАРЭ будет рассматривать вопрос повышения тарифа.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
8 марта, 14:33
 
В миреЕвропаМолдавияКишиневГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала