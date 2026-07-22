В Молдавии предложили поднять цены на газ для потребителей на 41 процент

В начале года средняя цена составляла примерно 400 евро за тысячу кубометров. Во второй половине 2026-го года она может превысить 620 евро за тот же объем. Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил в среду, что лучше скорректировать тарифы сейчас, когда потребление невелико, чем переносить рост на отопительный сезон.