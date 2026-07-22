В Молдавии предложили поднять цены на газ для потребителей на 41 процент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предложило повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 41%.
- Госкомпания Energocom обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ из-за роста закупочных цен на газ в Европе.
- Политические партии Молдавии выразили готовность провести акцию протеста против повышения тарифа на газ.
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в среду опубликовало проект постановления, в котором предлагается повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 41%, сообщает телеканал Moldova 1.
Гопкомпания Energocom 15 июля обратился в НАРЭ с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.
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"НАРЭ опубликовало проект решения о новом тарифе. Согласно документу, цена для бытовых потребителей составит 20,30 лея (1,15 доллара - ред.) за кубометр с учетом НДС. Проект НАРЭ вынесли на общественное обсуждение", - сообщает телеканал.
В начале года средняя цена составляла примерно 400 евро за тысячу кубометров. Во второй половине 2026-го года она может превысить 620 евро за тот же объем. Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил в среду, что лучше скорректировать тарифы сейчас, когда потребление невелико, чем переносить рост на отопительный сезон.
Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также партия развития и объединения Молдавии уже выразили готовность провести акцию протеста в день, когда НАРЭ будет рассматривать вопрос повышения тарифа.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
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