ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 14 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 14 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.
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22 июня 2022, 17:18