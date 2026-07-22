ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 240 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю... Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.