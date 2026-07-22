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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 22.07.2026
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13:37 22.07.2026 (обновлено: 13:44 22.07.2026)
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки "Центр" уничтожили до 240 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 240 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье Донецкой Народной Республики.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю... Потери украинских вооруженных формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРубежноеСветлыйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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