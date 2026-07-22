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В России расширили перечень редких заболеваний - РИА Новости, 22.07.2026
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20:26 22.07.2026
В России расширили перечень редких заболеваний

РИА Новости: Минздрав России расширил перечень редких заболеваний

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России расширило перечень орфанных заболеваний, добавив в него синдром Рафика.
  • Теперь в список орфанных заболеваний входят 304 наименования, включая фиброматоз десмоидного типа и первичную эритромелалгию, которые были добавлены в июне.
  • Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило перечень орфанных заболеваний, добавив в него синдром Рафика, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Теперь в список орфанных заболеваний входят 304 наименования. В новой редакции появился редкий синдром Рафика. Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характер.
В июне Минздрав добавил в этот перечень фиброматоз десмоидного типа (редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани) и первичную эритромелалгию (редкое генетическое или идиопатическое заболевание, характеризующееся приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей).
Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.
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