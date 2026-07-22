В Минтруде назвали компании, которые станут лидерами на рынке труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что компании, внедряющие корпоративно-демографический стандарт и создающие условия для женщин с детьми, станут лидерами на рынке труда.

Баталина отметила, что государство поддерживает такую деятельность компаний.

По словам Баталиной, главная ценность россиян — это семья, и успешными будут те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компании, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт и создают условия для женщин с детьми, станут лидерами на рынке труда, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

В среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит церемония награждения победителей международного конкурса "Лидеры в интересах женщин".

« "В нашей стране очень высокая занятость женщин. Женщины уже определились в своем выборе: они хотят быть счастливы в материнстве, в семье и одновременно быть успешными, реализовать себя в профессии. Компании, которые первыми это поняли, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт, которые создают условия труда, позволяющие женщине быть матерью, быть многодетной мамой, иметь большую семью, конечно, мне кажется, будут лидерами в дальнейшем и на рынке труда в целом", - сказала Баталина в ходе церемонии.

Она отметила, что государство на всех этапах поддерживает такую деятельность компаний.