Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде назвали компании, которые станут лидерами на рынке труда - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 22.07.2026
В Минтруде назвали компании, которые станут лидерами на рынке труда

В Минтруде рассказали, какие компании будут лидерами на рынке труда в будущем

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди в офисе
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Люди в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что компании, внедряющие корпоративно-демографический стандарт и создающие условия для женщин с детьми, станут лидерами на рынке труда.
  • Баталина отметила, что государство поддерживает такую деятельность компаний.
  • По словам Баталиной, главная ценность россиян — это семья, и успешными будут те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компании, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт и создают условия для женщин с детьми, станут лидерами на рынке труда, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
В среду в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит церемония награждения победителей международного конкурса "Лидеры в интересах женщин".
«
"В нашей стране очень высокая занятость женщин. Женщины уже определились в своем выборе: они хотят быть счастливы в материнстве, в семье и одновременно быть успешными, реализовать себя в профессии. Компании, которые первыми это поняли, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт, которые создают условия труда, позволяющие женщине быть матерью, быть многодетной мамой, иметь большую семью, конечно, мне кажется, будут лидерами в дальнейшем и на рынке труда в целом", - сказала Баталина в ходе церемонии.
Она отметила, что государство на всех этапах поддерживает такую деятельность компаний.
Баталина добавила, что успешными будут прежде всего те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников. Главная ценность россиян, по ее словам, - это семья.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Перечень закрытых для женщин профессий в России сократили в четыре раза
30 июня, 19:19
 
РоссияМоскваОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала