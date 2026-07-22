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Из Подмосковья за полгода выдворили более 33 тысяч мигрантов - РИА Новости, 22.07.2026
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15:56 22.07.2026
Из Подмосковья за полгода выдворили более 33 тысяч мигрантов

Более 33 тысяч мигрантов выдворили и депортировали из Подмосковья за полгода

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих
Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года в Московской области принято более 33 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев.
  • Проведено 39 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов.
  • Выявлено увеличение фактов организации незаконной миграции на 46% и фиктивной регистрации в 2,4 раза.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 33 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев принято по итогам рейдов в Московской области в первом полугодии 2026 года, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
В ГУ МВД России по Московской области подвели итоги деятельности за первое полугодие 2026 года.
«

"Проведено 39 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, по результатам которых принято 33,5 тысячи решений о выдворении и депортации, 49 тысяч - о неразрешении въезда. Сняты с фиктивного учета более двух тысяч иностранных граждан, 11-ти тысячам сокращены сроки временного пребывания", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении 88 лиц приняты решения о прекращении гражданства России, у 150 мигрантов аннулировано разрешение на временное проживание, у 2,6 тысячи иностранцев - вид на жительство.
"Число выявленных фактов организации незаконной миграции увеличилось на 46%, фиктивной регистрации - в 2,4 раза", - добавили в ведомстве.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Мигранты
 
 
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