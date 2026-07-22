Из Подмосковья за полгода выдворили более 33 тысяч мигрантов

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"Проведено 39 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, по результатам которых принято 33,5 тысячи решений о выдворении и депортации, 49 тысяч - о неразрешении въезда. Сняты с фиктивного учета более двух тысяч иностранных граждан, 11-ти тысячам сокращены сроки временного пребывания", - говорится в сообщении.