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В Москве состоялись межмидовские консультации России и Ирана - РИА Новости, 22.07.2026
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18:59 22.07.2026
В Москве состоялись межмидовские консультации России и Ирана

В Москве состоялись консультации МИД России и Ирана по двусторонним вопросам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам.
  • Стороны подтвердили приверженность развитию отношений в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
  • Обсуждались обстановка в Закавказье и Центральной Азии, ситуация вокруг Украины, а также достигнута договоренность о продолжении контактов.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам состоялись в Москве, стороны подтвердили приверженность договору о стратегическом партнерстве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял генерального директора МИД Ирана по странам Евразии Манучехра Моради, который также провел консультации с руководством Второго департамента Азии, Второго, Третьего и Четвертого департаментов стран СНГ МИД России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру тем, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Кроме того, стороны обсудили обстановку в Закавказье и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг Украины.
"Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - резюмировали в ведомстве.
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