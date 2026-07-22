В Москве состоялись межмидовские консультации России и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве состоялись российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам.

Стороны подтвердили приверженность развитию отношений в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Обсуждались обстановка в Закавказье и Центральной Азии, ситуация вокруг Украины, а также достигнута договоренность о продолжении контактов.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российско-иранские межмидовские консультации по двусторонним и региональным вопросам состоялись в Москве, стороны подтвердили приверженность договору о стратегическом партнерстве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял генерального директора МИД Ирана по странам Евразии Манучехра Моради, который также провел консультации с руководством Второго департамента Азии, Второго, Третьего и Четвертого департаментов стран СНГ МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру тем, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили приверженность развитию всего комплекса двусторонних отношений в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.

Кроме того, стороны обсудили обстановку в Закавказье и Центральной Азии, а также ситуацию вокруг Украины.