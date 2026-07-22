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МИД Ирана прокомментировал угрозы США нанести удары по ядерным объектам - РИА Новости, 22.07.2026
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14:09 22.07.2026 (обновлено: 14:30 22.07.2026)
МИД Ирана прокомментировал угрозы США нанести удары по ядерным объектам

МИД Ирана обвинил США в нарушении права из-за угроз атаковать ядерные объекты

© REUTERS / Alkis KonstantinidisИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • Он отметил, что запугивания такого рода свидетельствуют о враждебности Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию исламской республики.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.
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"Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой не только вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН, но и свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности Соединенных Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана", - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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