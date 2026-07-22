МИД Ирана прокомментировал угрозы США нанести удары по ядерным объектам

Краткий пересказ от РИА ИИ Угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что запугивания такого рода свидетельствуют о враждебности Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию исламской республики.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

"Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой не только вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН, но и свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности Соединенных Штатов к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана", - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль передал США данные разведки о перемещении Ираном тысяч центрифуг для обогащения урана в подземный комплекс внутри горы Пикакс. По информации издания, израильские власти пытаются убедить Трампа возобновить полномасштабные удары по ядерным объектам Тегерана.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.