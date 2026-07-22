Медведев призвал обеспечить семьям комфортные условия жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что для решения проблемы неравномерного развития регионов РФ нужно обеспечить российским семьям комфортные условия жизни.
- Партия «Единая Россия» превзошла показатель 2021 года по числу предложений россиян в новую народную программу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российским семьям нужно обеспечить комфортные условия жизни, чтобы решить вопросы неравномерного развития регионов РФ, заявил зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России", видео которого опубликовал в своем канале в "Макс".
Он отметил, что партия уже превзошла показатель 2021 года по числу предложений россиян в новую народную программу, благодаря их активной гражданской позиции эта программа становится по-настоящему народной.