Медведев призвал обеспечить семьям комфортные условия жизни

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"Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни", - сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России", видео которого опубликовал в своем канале в "Макс".