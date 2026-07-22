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Медведев призвал ЕР уделить внимание вопросам военного производства - РИА Новости, 22.07.2026
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20:03 22.07.2026 (обновлено: 21:00 22.07.2026)
Медведев призвал ЕР уделить внимание вопросам военного производства

Медведев: ЕР должна уделить внимание вопросам военного производства

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Экспертного совета при председателе "Единой России". 22 июля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседании Экспертного совета при председателе Единой России. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на заседании Экспертного совета при председателе "Единой России". 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил о необходимости уделить внимание вопросам военного производства в народной программе "Единой России".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Единая Россия" в народной программе должна уделить внимание вопросам военного производства и обеспечению бойцов современным оружием, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вместе с героями России, участниками СВО мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. И здесь тоже нужно уделить пристальное внимание вопросам военного производства, обеспечению бойцом самым современным оружием", - сказал он в рамках заседания экспертного совета "Единой России".
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