Медведев призвал ЕР уделить внимание вопросам военного производства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил о необходимости уделить внимание вопросам военного производства в народной программе "Единой России".
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Единая Россия" в народной программе должна уделить внимание вопросам военного производства и обеспечению бойцов современным оружием, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вместе с героями России, участниками СВО мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. И здесь тоже нужно уделить пристальное внимание вопросам военного производства, обеспечению бойцом самым современным оружием", - сказал он в рамках заседания экспертного совета "Единой России".