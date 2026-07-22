В Ялте из атакованного ВСУ дома эвакуировали 350 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 350 человек из атакованной дроном ВСУ многоэтажки в Ялте, у которой частично обрушился фасад, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

По ее словам, из 17 пострадавших шесть находятся в стационаре, трое ялтинцев - в тяжелом состоянии, другим обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь.