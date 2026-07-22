В Ялте из атакованного ВСУ дома эвакуировали 350 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате попадания беспилотника ВСУ в многоэтажное здание в Ялте пострадало 17 человек.
- Спасатели эвакуировали 350 человек из атакованной дроном многоэтажки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 350 человек из атакованной дроном ВСУ многоэтажки в Ялте, у которой частично обрушился фасад, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
По информации советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, 17 человек пострадали в результате ночного попадания беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте. Курлаева отметила, что возникший пожар тушили четыре часа, произошло частичное обрушение фасада.
Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек", - сообщила она в своем Telegram-канале.
По ее словам, из 17 пострадавших шесть находятся в стационаре, трое ялтинцев - в тяжелом состоянии, другим обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь.