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В Ялте из атакованного ВСУ дома эвакуировали 350 человек - РИА Новости, 22.07.2026
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15:03 22.07.2026
В Ялте из атакованного ВСУ дома эвакуировали 350 человек

Курлавева: спасатели эвакуировали из атакованного ВСУ дома в Ялте 350 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате попадания беспилотника ВСУ в многоэтажное здание в Ялте пострадало 17 человек.
  • Спасатели эвакуировали 350 человек из атакованной дроном многоэтажки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 350 человек из атакованной дроном ВСУ многоэтажки в Ялте, у которой частично обрушился фасад, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
По информации советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, 17 человек пострадали в результате ночного попадания беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте. Курлаева отметила, что возникший пожар тушили четыре часа, произошло частичное обрушение фасада.
Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек", - сообщила она в своем Telegram-канале.
По ее словам, из 17 пострадавших шесть находятся в стационаре, трое ялтинцев - в тяжелом состоянии, другим обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь.
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ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымРоссияОльга КурлаеваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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