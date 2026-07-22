С дочери Машкова, уехавшей из России, взыскивают долг по кредитам

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с уехавшей из России дочери народного артиста РФ Владимира Машкова Марии долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.