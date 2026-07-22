Рейтинг@Mail.ru
С дочери Машкова, уехавшей из России, взыскивают долг по кредитам - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:32 22.07.2026
С дочери Машкова, уехавшей из России, взыскивают долг по кредитам

С уехавшей из России дочери Машкова Марии взыскивают 258 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМария Машкова
Мария Машкова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Мария Машкова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскивают с Марии Машковой долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей.
  • Она эмигрировала из России после начала СВО в 2022 году и сейчас живет в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с уехавшей из России дочери народного артиста РФ Владимира Машкова Марии долг по кредитам почти на 260 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Машкова эмигрировала из России после начала СВО в 2022 году: актриса негативно высказывалась о спецоперации, поддерживая Украину. Сейчас, как следует из ее последних публикаций в соцсетях, она живет в Лос-Анджелесе и работает преподавателем актерского мастерства в частной киношколе. Также Машкова заявляла, что не общается со своим отцом.
Согласно материалам, в апреле на актрису завели исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, выданной 21 марта, по которому с нее принудительно взыскивают более 258,7 тысячи рублей "задолженности по кредитным платежам".
Валерий Руднев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
С мужа Булановой принудительно взыскивают почти 13 миллионов рублей
16 июля, 19:00
 
КультураРоссияУкраинаЛос-АнджелесВладимир Машков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала