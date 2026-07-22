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В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом - РИА Новости, 22.07.2026
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05:11 22.07.2026
В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

В РФ предложили ввести предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом

© Depositphotos.com / tristantan71Пальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Depositphotos.com / tristantan71
Пальмовое масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Лещинская, председатель общественного движения «Здоровое Отечество», предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом.
  • Маркировка будет информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм, не деля продукты на «полезные» и «вредные».
  • Общественники также предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, особенно в детском питании.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом, которая будет наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.
Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло", - сказано в письме.
Лещинская подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на "полезные" и "вредные": она лишь даст покупателю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Такой подход, по ее словам, соответствует позиции Минздрава об отсутствии в законодательстве понятия "вредное питание".
Также общественники предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, прежде всего в детском питании.
В обращении рассказывается, что эти соединения, как образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.
Кроме того, "Здоровое Отечество" просит включить своих представителей в профильные рабочие группы и экспертные советы, которые занимаются вопросами качества и безопасности пищевой продукции.
Ранее, как напоминает Лещинская в письме, по инициативе Володина на федеральном уровне уже были отменены налоговые льготы для пальмового масла и усилена ответственность за фальсификацию молочной продукции.
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