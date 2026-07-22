В России предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

Краткий пересказ от РИА ИИ Екатерина Лещинская, председатель общественного движения «Здоровое Отечество», предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом.

Маркировка будет информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм, не деля продукты на «полезные» и «вредные».

Общественники также предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, особенно в детском питании.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести в России предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом, которая будет наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.

Соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим рассмотреть возможность использования предупредительной маркировки пищевой продукции в качестве дополнительного механизма информирования потребителей о содержании значимых нутриентов, в том числе применительно к продукции, содержащей пальмовое масло", - сказано в письме.

Лещинская подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на "полезные" и "вредные": она лишь даст покупателю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Такой подход, по ее словам, соответствует позиции Минздрава об отсутствии в законодательстве понятия "вредное питание".

Также общественники предложили усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, прежде всего в детском питании.

В обращении рассказывается, что эти соединения, как образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.

Кроме того, "Здоровое Отечество" просит включить своих представителей в профильные рабочие группы и экспертные советы, которые занимаются вопросами качества и безопасности пищевой продукции.