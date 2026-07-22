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Сотни рязанских семей переехали из аварийного жилья, сообщил Малков - РИА Новости, 22.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:14 22.07.2026
Сотни рязанских семей переехали из аварийного жилья, сообщил Малков

Малков: сотни рязанских семей улучшили условия благодаря программе переселения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Сотни рязанских семей улучшили условия благодаря программе переселения из аварийного жилья, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Сотни рязанских семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе (переселения из аварийного жилья – ред.). Прошу минстрой региона, глав округов держать на постоянном контроле это направление работы. Новое жилье, которое строим и в которое переселяют людей из аварийных домов, должно быть комфортным, на высоком уровне и должно прослужить долгие десятилетия", – сказал губернатор на заседании регионального правительства.
Как рассказал министр строительного комплекса области Марат Султанов, в рамках программы удалось расселить более 3,3 тысячи человек. Это свыше 1,4 тысячи помещений общей площадью 57 тысяч квадратных метров.
По его словам, еще более 320 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направлено в пять муниципалитетов на расселение 20 домов. До конца 2027 года планируется расселить 230 человек.
Министр уточнил, что дополнительно в шесть муниципалитетов направлено более 500 миллионов рублей за счет средств от списания части задолженности по бюджетным кредитам. До конца этого года будет расселен 21 дом, новые квартиры получат более 450 человек, из них 284 уже переехали в благоустроенное жилье.
В реестре Фонда развития территорий в Рязанской области аварийными признаны 212 домов, ожидают расселения 3 556 человек. Более половины этих домов уже готовы к сносу, добавил Султанов.
 
Рязанская областьПавел МалковЖильеРязань
 
 
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