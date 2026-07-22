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В "Максе" появилась новая функция по созданию историй - РИА Новости, 22.07.2026
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17:56 22.07.2026
В "Максе" появилась новая функция по созданию историй

РИА Новости: "Макс" начал тестировать функцию по созданию историй на Android

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователям национальной платформы "Макс" на Android стала доступна новая функция по созданию историй.
  • Функция доступна в тестовом режиме и предлагается для обновления через RuStore.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Некоторым пользователям национальной платформы "Макс" на Android стала доступна новая функция по созданию историй, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при входе в приложение появляется сообщение платформы о том, что "истории уже доступны в новой версии из RuStore. Нажмите, чтобы обновить". Функция доступна в тестовом режиме для пользователей с устройствами Android.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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