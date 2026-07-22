В "Максе" появилась новая функция по созданию историй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователям национальной платформы "Макс" на Android стала доступна новая функция по созданию историй.
- Функция доступна в тестовом режиме и предлагается для обновления через RuStore.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Некоторым пользователям национальной платформы "Макс" на Android стала доступна новая функция по созданию историй, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, при входе в приложение появляется сообщение платформы о том, что "истории уже доступны в новой версии из RuStore. Нажмите, чтобы обновить". Функция доступна в тестовом режиме для пользователей с устройствами Android.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.