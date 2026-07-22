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Мадуро на суде в Нью-Йорке выглядел немного похудевшим - РИА Новости, 22.07.2026
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20:42 22.07.2026
Мадуро на суде в Нью-Йорке выглядел немного похудевшим

РИА Новости: Мадуро на суде 22 июля выглядел немного похудевшим, но с усами

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Николас Мадуро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в судебном заседании.
  • Николас Мадуро на суде выглядел немного похудевшим, но с усами, держался уверенно и лишь изредка жестами показывал что-то переводчику.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в среду выглядел немного похудевшим, но с усами, передает корреспондент РИА Новости.
Мадуро на суде держался уверенно, лишь изредка жестами показывая что-то переводчику. Все заседание и он, и его супруга Силия Флорес молчали. Только после окончания заседания судья разрешил лидеру Венесуэлы и его супруге поговорить с адвокатами. Те предложением воспользовались.
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Флорес держалась уверенно.
В среду Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
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