Мадуро на суде в Нью-Йорке выглядел немного похудевшим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в судебном заседании.
- Николас Мадуро на суде выглядел немного похудевшим, но с усами, держался уверенно и лишь изредка жестами показывал что-то переводчику.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в среду выглядел немного похудевшим, но с усами, передает корреспондент РИА Новости.
Мадуро на суде держался уверенно, лишь изредка жестами показывая что-то переводчику. Все заседание и он, и его супруга Силия Флорес молчали. Только после окончания заседания судья разрешил лидеру Венесуэлы и его супруге поговорить с адвокатами. Те предложением воспользовались.
Мадуро на суде в среду был несколько похудевшим, подтянутым. А вот свои знаменитые усы оставил.
Флорес держалась уверенно.
В среду Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".