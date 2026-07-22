Мадуро на суде в Нью-Йорке выглядел немного похудевшим

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в судебном заседании.

Николас Мадуро на суде выглядел немного похудевшим, но с усами, держался уверенно и лишь изредка жестами показывал что-то переводчику.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июл - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в среду выглядел немного похудевшим, но с усами, передает корреспондент РИА Новости.

Мадуро на суде держался уверенно, лишь изредка жестами показывая что-то переводчику. Все заседание и он, и его супруга Силия Флорес молчали. Только после окончания заседания судья разрешил лидеру Венесуэлы и его супруге поговорить с адвокатами. Те предложением воспользовались.

Мадуро на суде в среду был несколько похудевшим, подтянутым. А вот свои знаменитые усы оставил.

Флорес держалась уверенно.

В среду Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании.