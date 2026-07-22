Мадуро и его супруга на суде были без наручников и кандалов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес присутствовали на суде в Нью-Йорке в тюремной одежде, но без наручников и кандалов.

Судья согласился начать судебный процесс над Мадуро и его супругой Флорес с 1 июня 2027 года.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес на суде в Нью-Йорке были в тюремной одежде, но без наручников и кандалов, передает корреспондент РИА Новости.

Мадуро перед началом заседания по-английски поприветствовал прессу и зрителей, сказав "доброе утро".

И президент Венесуэлы, и его супруга были на суде в тюремной одежде, без наручников и кандалов. Мадуро за руку поздоровался со своей защитой, а Флорес - обнялась со своим адвокатом.

Оба пользовались услугами синхронного перевода.

В ходе этого заседания судья согласился начать судебный процесс над Мадуро и его супругой Флорес с 1 июня 2027 года, передавал корреспондент РИА Новости.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".