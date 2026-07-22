Судебный процесс над Мадуро и его женой в США начнется 1 июня 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Нью-Йорке согласился начать судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с 1 июня 2027 года.
- Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании.
НЬЮ-ЙОРК, 22 июл – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке согласился начать судебный процесс над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с 1 июня 2027 года, передает корреспондент РИА Новости.
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"Первое июня 2027 года", – сказал судья Элвин Геллерштайн в ходе заседания в среду.
Тем самым он согласился с предложением минюста США.
В среду Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены маршалами США в суд Нью-Йорка для участия в очередном судебном заседании.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
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