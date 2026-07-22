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Лувр открыл для посетителей ограбленную Галерею Аполлона - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:33 22.07.2026
Лувр открыл для посетителей ограбленную Галерею Аполлона

Лувр открыл для посетителей ограбленную Галерею Аполлона без драгоценностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛувр в Париже
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Лувр в Париже . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парижский музей Лувр открыл посетителям доступ к ограбленной Галерее Аполлона.
  • В октябре прошлого года из галереи были украдены девять ювелирных украшений французских королев и императриц на сумму 88 миллионов евро.
  • Галерея Аполлона возвращается к своему изначальному назначению XVII века — представлять из себя самостоятельное произведение искусства.
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Парижский музей Лувр в среду открыл посетителям доступ к ограбленной Галереи Аполлона, предварительно убрав из нее драгоценные экспонаты.
В октябре прошлого года злоумышленники пробрались днем в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности пока так и не нашли.
"Галерея Аполлона, закрытая с момента ограбления 19 октября 2025 года, сегодня вновь открывает свои двери для посетителей. Хранившиеся в ней коллекции и ценные экспонаты были вывезены, чтобы полностью раскрыть красоту настенных росписей и скульптурных украшений", - говорится на сайте музея.
Как заявляют в учреждении, так галерея возвращается к изначальному назначению XVII века представлять из себя самостоятельное произведение искусства.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
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