Лувр открыл для посетителей ограбленную Галерею Аполлона

Краткий пересказ от РИА ИИ Парижский музей Лувр открыл посетителям доступ к ограбленной Галерее Аполлона.

В октябре прошлого года из галереи были украдены девять ювелирных украшений французских королев и императриц на сумму 88 миллионов евро.

Галерея Аполлона возвращается к своему изначальному назначению XVII века — представлять из себя самостоятельное произведение искусства.

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Парижский музей Лувр в среду открыл посетителям доступ к ограбленной Галереи Аполлона, предварительно убрав из нее драгоценные экспонаты.

В октябре прошлого года злоумышленники пробрались днем в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности пока так и не нашли.

"Галерея Аполлона, закрытая с момента ограбления 19 октября 2025 года, сегодня вновь открывает свои двери для посетителей. Хранившиеся в ней коллекции и ценные экспонаты были вывезены, чтобы полностью раскрыть красоту настенных росписей и скульптурных украшений", - говорится на сайте музея.

Как заявляют в учреждении, так галерея возвращается к изначальному назначению XVII века представлять из себя самостоятельное произведение искусства.