Налоговая приостановила операции по счетам Лурье, купившей квартиру Долиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру Ларисы Долиной.
- Как следует из документов, решение приняли из-за непредоставления налоговой декларации после истечения установленного срока.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как выяснило агентство, решение приняли 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.
Лурье купила квартиру в центре Москвы в 2024 году, однако Долина позже заявила, что стала жертвой мошенников. По версии следствия, они заставили певицу продать жилье: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.
В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал только 19 января. За певицей признали право требовать возмещения имущественного вреда. Сейчас рассматривается иск Долиной к обманувшим ее мошенникам.