Налоговая приостановила операции по счетам Лурье, купившей квартиру Долиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру Ларисы Долиной.

Как следует из документов, решение приняли из-за непредоставления налоговой декларации после истечения установленного срока.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как выяснило агентство, решение приняли 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.

Лурье купила квартиру в центре Москвы в 2024 году, однако Долина позже заявила, что стала жертвой мошенников. По версии следствия, они заставили певицу продать жилье: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.

В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.