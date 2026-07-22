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Налоговая приостановила операции по счетам Лурье, купившей квартиру Долиной - РИА Новости, 22.07.2026
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19:38 22.07.2026 (обновлено: 20:16 22.07.2026)
Налоговая приостановила операции по счетам Лурье, купившей квартиру Долиной

РИА Новости: налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной Лурье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру Ларисы Долиной.
  • Как следует из документов, решение приняли из-за непредоставления налоговой декларации после истечения установленного срока.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как выяснило агентство, решение приняли 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.
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Лурье купила квартиру в центре Москвы в 2024 году, однако Долина позже заявила, что стала жертвой мошенников. По версии следствия, они заставили певицу продать жилье: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.
В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал только 19 января. За певицей признали право требовать возмещения имущественного вреда. Сейчас рассматривается иск Долиной к обманувшим ее мошенникам.
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