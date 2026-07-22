Жительницу ЛНР приговорили к тюрьме за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Луганска, работавшая на украинскую разведку, приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену.
- Женщина была задержана в Алуште сотрудниками ФСБ, а завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Жительница Луганска приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену, она работала на украинскую разведку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"К 13 годам лишения свободы приговорена жительница Луганска за совершение государственной измены", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили РИА Новости, что осужденная является гражданкой России. Была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.
"Вернувшись в Луганскую Народную Республику, женщина, находясь на работе, сфотографировала несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, направив полученные сведения представителю иностранной разведки", - рассказали в прокуратуре.
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