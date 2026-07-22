Жительницу ЛНР приговорили к тюрьме за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Луганска, работавшая на украинскую разведку, приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену.

Женщина была задержана в Алуште сотрудниками ФСБ, а завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Жительница Луганска приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену, она работала на украинскую разведку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Задержана она была в Алуште , куда приехала на отдых, сотрудниками ФСБ

"К 13 годам лишения свободы приговорена жительница Луганска за совершение государственной измены", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили РИА Новости, что осужденная является гражданкой России. Была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.