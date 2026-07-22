Рейтинг@Mail.ru
Жительницу ЛНР приговорили к тюрьме за госизмену - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 22.07.2026
Жительницу ЛНР приговорили к тюрьме за госизмену

Жительницу Луганска приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Луганска, работавшая на украинскую разведку, приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену.
  • Женщина была задержана в Алуште сотрудниками ФСБ, а завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Жительница Луганска приговорена в Крыму к 13 годам колонии за госизмену, она работала на украинскую разведку, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Задержана она была в Алуште, куда приехала на отдых, сотрудниками ФСБ.
"К 13 годам лишения свободы приговорена жительница Луганска за совершение государственной измены", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления ФСБ сообщили РИА Новости, что осужденная является гражданкой России. Была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы.
"Вернувшись в Луганскую Народную Республику, женщина, находясь на работе, сфотографировала несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, направив полученные сведения представителю иностранной разведки", - рассказали в прокуратуре.
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
19 июля, 12:50
 
ПроисшествияЛуганскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала