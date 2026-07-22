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На Нижний Новгород обрушился сильный ливень с градом - РИА Новости, 22.07.2026
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18:15 22.07.2026 (обновлено: 18:52 22.07.2026)
На Нижний Новгород обрушился сильный ливень с градом

РИА Новости: сильный ливень с градом стеной обрушился на Нижний Новгород

© Кадр видео из соцсетейСильный ливень в Нижнем Новгороде
Сильный ливень в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сильный ливень в Нижнем Новгороде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде прошел мощный ливень с градом и шквалистым ветром.
  • Дорожные бригады и сотрудники администрации районов проводят объезд города для выявления подтоплений и фиксации других последствий непогоды.
  • В некоторых местах ливневая канализация справляется с объемом воды, в иных случаях к работе по откачке воды подключается дорожная техника.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород, дождь шел белой стеной, передает корреспондент РИА Новости.
В среду с утра в Нижнем Новгороде было плюс 28 градусов, но после обеда погода резко испортилась – налетел шквалистый ветер и начался сильнейший дождь с градом. Ливень был настолько мощным, что видимость стала минимальной – за стеной воды едва проглядывали соседние дома.
Как сообщили журналистам в администрации города, из-за сильнейшей непогоды дорожные бригады и сотрудники администрации районов проводят объезд территории города для выявления подтоплений и фиксации других последствий мощного ливня и сильного ветра.
«
"В местах известных подтоплений – на улице Лысогорской, на Московском шоссе - с объемом воды постепенно справляется ливневая канализация. В иных случаях к работе по откачке воды подключается дорожная техника", - рассказали в мэрии.
В местных соцсетях публикуют фото града, образовавшего сугробы в окрестностях Нижнего Новгорода. Кроме того, порывами ветра повалило строительный забор на одной из центральных улиц города.
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