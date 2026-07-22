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Самолет разведки ВВС Великобритании облетел Калининградскую область - РИА Новости, 22.07.2026
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16:06 22.07.2026
Самолет разведки ВВС Великобритании облетел Калининградскую область

Британский самолет RC-135W совершил облет Калининградской области

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.
  • Самолет пролетел над территорией Литвы и Польши вдоль границ РФ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 12.10 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Щецина, он сместился чуть севернее и полетел над Балтийским морем.
В районе литовской Клайпеды он поменял траекторию и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области. В настоящий момент борт, по всей видимости, следует к аэродрому вылета.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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