Самолет разведки ВВС Великобритании облетел Калининградскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

Самолет пролетел над территорией Литвы и Польши вдоль границ РФ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 12.10 мск и взял курс на восток. Добравшись до польского Щецина, он сместился чуть севернее и полетел над Балтийским морем

В районе литовской Клайпеды он поменял траекторию и пролетел над Литвой и Польшей вдоль всей границы Калининградской области. В настоящий момент борт, по всей видимости, следует к аэродрому вылета.