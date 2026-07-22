Производство сеянцев в Приангарье вырастет из-за модернизации лесопитомника

ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Модернизация Мегетского лесопитомника, которая ведется в Приангарье по поручению губернатора Игоря Кобзева, позволит увеличить производство сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой с 3,5 до 5 миллионов штук в год, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Модернизация оборудования проводится в Мегетском лесном питомнике Иркутской области. На это направлено 59,3 миллиона рублей, полученных регионом из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Также около 15 миллионов рублей собственных средств на модернизацию направило ОГАУ "Центр лесовосстановления Иркутской области", в состав которого входит питомник.

Мегетский лесопитомник – базовый элемент системы лесовосстановления, действующей в Приангарье. Здесь выращивают сеянцы с закрытой и открытой корневыми системами. Начиная с 2020 года, по поручению губернатора региона Игоря Кобзева проводится системная работа по модернизации предприятия.

"Начиная с 2020 года, по поручению губернатора региона Игоря Кобзева проводится системная работа по модернизации предприятия. Модернизация позволит увеличить годовую производительность Мегетского лесопитомника с 3,5 до 5 миллионов штук сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой, и до 10 миллионов штук – при двухротационной схеме выращивания", - говорится в сообщении.

Сейчас в лесопитомнике ведется установка четырех теплиц и оснащение их оборудованием для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой: четыре автоматизированные системы полива, две автоматизированные системы рециркуляции, оборудование для получения семян из шишек хвойных пород, машина для разрыхления торфяных кип, установка для перемешивания торфа, машина для заполнения кассет, автоматическая машина для посева семян в кассеты, оборудование для мойки кассет, кассеты. На экономию от закупок дополнительно будут закуплены четыре автоматизированные системы полива и комплект кассет.

Кроме лесовосстановления в Приангарье ведется активная работа по оперативному обнаружению и ликвидации лесных пожаров. В регионе действует четырехуровневая система обнаружения лесных пожаров: наземный и водный мониторинг по 201 маршруту протяженностью более 28 тысяч километров; 22 маршрута авиапатрулирования с охватом 81% площади всего лесного фонда в регионе; космомониторинг практически на всей территории лесного фонда; система дистанционного мониторинга и управления "Лесохранитель" с помощью видеокамер. Сейчас в Иркутской области к системе подключено 126 видеокамер. Дополнительно до конца текущего года планируется подключение 24 видеокамер.

В 2026 году с помощью видеомониторинга обнаружено 106 лесных пожаров, которые ликвидированы на площади почти 2 тысячи километров. Это практически каждый четвертый пожар, произошедший с начала пожароопасного сезона. При этом 99 из этих возгораний были ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения.

Всего с начала сезона в Иркутской области было зарегистрировано 425 лесных пожаров на площади 35,7 тысячи гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 538 возгораний на площади 29,5 тысячи гектаров.