Лавров рассказал, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров заявил, что носит с собой цитаты Путина и Трампа о договоренностях, достигнутых в Анкоридже.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что "носит у сердца" цитаты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых в Анкоридже.

"Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Президент Путин сказал, что в Анкоридже "Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали - и не сразу, но приехав в Анкоридж, - сказали, мы согласны". Он выразил надежду, что договоренности на 15 августа прошлого года станут опорной точкой для решения украинской проблемы и в целом для развития российско-американских отношений", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

"Президент Трамп сказал, что "Мы провели чрезвычайно продуктивную встречу, по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, некоторые вообще незначительные. Один, наверное, наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать", - привел Лавров слова американского лидера.

Министр также упомянул еще одно заявление президента США, уже через день после саммита.

"Великий и очень успешный день на Аляске! Все мы решили, что наилучшим путем закончить войну является приступить сразу к формулированию долгосрочного мирного соглашения, которое закончит боевые действия боевым действиям, а не просто соглашение о прекращении огня". 18 августа он сказал: "Мир будет долгосрочным, очень долгосрочным. Мы не говорим про пару лет мира, а потом опять начнется война", - зачитал министр.