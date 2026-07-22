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Лавров проводит встречу с главой МИД Египта в Маниле - РИА Новости, 22.07.2026
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12:56 22.07.2026 (обновлено: 13:10 22.07.2026)
Лавров проводит встречу с главой МИД Египта в Маниле

Лавров проводит встречу с Бадром Абдель Аты в Маниле

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Атой в Маниле на полях мероприятий АСЕАН.
  • Ранее Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана, Бангладеш, Бразилии, а также консультации на министерском уровне в формате Россия — АСЕАН.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
Ранее в среду Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана, Бангладеш, Бразилии, а также консультации на министерском уровне в формате РФ-АСЕАН.
В четверг, как ожидается, Лавров проведет в Маниле переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
В АСЕАН входят одиннадцать стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.
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