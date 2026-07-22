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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Персидском заливе - РИА Новости, 22.07.2026
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12:45 22.07.2026 (обновлено: 16:12 22.07.2026)
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Персидском заливе

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Виейрой ситуацию в Персидском заливе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на встрече на полях мероприятий по линии АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на встрече на полях мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра на встрече на полях мероприятий по линии АСЕАН
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
  • Стороны обсудили международную повестку, включая ситуацию в зоне Персидского залива, а также взаимодействие в рамках ООН, БРИКС и "Группы двадцати" и укрепление отношений стратегического партнерства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях мероприятий АСЕАН в Маниле провел встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, стороны обсудили международную повестку, включая ситуацию в зоне Персидского залива, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, включая обстановку в зоне Персидского залива, а также обсудили российско-бразильское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС и "Группы двадцати", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Стороны обсудили шаги по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства. Определен график предстоящих двусторонних контактов.
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