Лавров не поддержал призывы к денуклеаризации корейского полуострова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова.
- По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это связано с агрессивными действиями и давлением на КНДР.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова в свете давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В условиях, когда вокруг КНДР разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном в то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать на военные действия, мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал он журналистам по итогам министерского заседания Россия-АСЕАН.