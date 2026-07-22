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Лавров не поддержал призывы к денуклеаризации корейского полуострова - РИА Новости, 22.07.2026
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12:25 22.07.2026 (обновлено: 12:31 22.07.2026)
Лавров не поддержал призывы к денуклеаризации корейского полуострова

Лавров: Россия не поддерживает призывы к денуклеаризации корейского полуострова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова.
  • По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это связано с агрессивными действиями и давлением на КНДР.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия больше не присоединяется к призывам обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова в свете давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В условиях, когда вокруг КНДР разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном в то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать на военные действия, мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал он журналистам по итогам министерского заседания Россия-АСЕАН.
КНДР - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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