Лавров допустил удвоение товарооборота России и стран АСЕАН к 2036 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН может быть удвоен к 2036 году.
- Планируется достичь новых показателей за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Товарооборот России и стран АСЕАН возможно удвоить к 2036 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что сейчас объем взаимной торговли стабильно превышает 20 миллиардов долларов, несмотря на пертурбации в мировой экономике и незаконные санкции.
По словам главы МИД РФ, достичь новых показателей планируется за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.
"Наши коллеги подтвердили заинтересованность в максимально эффективном движении к поставленным задачам", - добавил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Манилу 21 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в среду он провел серию двусторонних встреч с коллегами из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Бразилии.
В ассоциацию АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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