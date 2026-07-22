Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН

Лавров допустил удвоение товарооборота России и стран АСЕАН к 2036 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН может быть удвоен к 2036 году.

Планируется достичь новых показателей за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.

МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Товарооборот России и стран АСЕАН возможно удвоить к 2036 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В прошлом году (объем товарооборота между РФ и странами АСЕАН - ред.) был около 22 миллиардов (долларов - ред.), и есть возможность... удвоить этот показатель к 2036 году", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН в Маниле.

Министр отметил, что сейчас объем взаимной торговли стабильно превышает 20 миллиардов долларов, несмотря на пертурбации в мировой экономике и незаконные санкции.

По словам главы МИД РФ, достичь новых показателей планируется за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.

"Наши коллеги подтвердили заинтересованность в максимально эффективном движении к поставленным задачам", - добавил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Манилу 21 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в среду он провел серию двусторонних встреч с коллегами из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Бразилии.