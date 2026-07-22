Рейтинг@Mail.ru
Лавров допустил удвоение товарооборота России и стран АСЕАН к 2036 году - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 22.07.2026 (обновлено: 12:17 22.07.2026)
Лавров допустил удвоение товарооборота России и стран АСЕАН к 2036 году

Лавров: товарооборот России и стран АСЕАН может удвоиться к 2036 году

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного фотографирования с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и странами АСЕАН может быть удвоен к 2036 году.
  • Планируется достичь новых показателей за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Товарооборот России и стран АСЕАН возможно удвоить к 2036 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В прошлом году (объем товарооборота между РФ и странами АСЕАН - ред.) был около 22 миллиардов (долларов - ред.), и есть возможность... удвоить этот показатель к 2036 году", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН в Маниле.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности
Вчера, 06:42
Министр отметил, что сейчас объем взаимной торговли стабильно превышает 20 миллиардов долларов, несмотря на пертурбации в мировой экономике и незаконные санкции.
По словам главы МИД РФ, достичь новых показателей планируется за счет развития платформенной экономики, кооперации в высоких технологиях, освоения космоса, а также морского и таможенного сотрудничества.
"Наши коллеги подтвердили заинтересованность в максимально эффективном движении к поставленным задачам", - добавил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Манилу 21 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в среду он провел серию двусторонних встреч с коллегами из Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Бразилии.
В ассоциацию АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.​
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Лавров анонсировал переговоры с Рубио
Вчера, 12:02
 
В миреРоссияМанилаИндияСергей ЛавровЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала