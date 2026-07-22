Лавров ответил на вопрос о "черноморской зерновой инициативе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не получала предложений о возобновлении "черноморской зерновой инициативы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Никаких предложений о возобновлении "черноморской зерновой инициативы" Россия не получала, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий - никаких предложений не было", - сказал Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.