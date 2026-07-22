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Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности - РИА Новости, 22.07.2026
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06:42 22.07.2026
Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности

Лавров: РФ видит перспективы для работы с АСЕАН по энергетической безопасности

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия видит перспективы для совместной работы с АСЕАН в области продовольственной и энергетической безопасности.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил хорошие перспективы в области цифровой трансформации и платформенной экономики.
  • Россия поддерживает центральную роль АСЕАН в региональных делах и укрепление системы межгосударственных отношений на основе международного права.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономике", - сказал Лавров, выступая на министерской встрече Россия-АСЕАН.
По его словам, решения, принятые на саммите в Казани, задают четкие ориентиры для совместной работы.
"В России твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников", - добавил министр.
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