На Кубани женщине, сбросившей сына с балкона, дали 15 лет колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Краснодарский краевой суд назначил женщине, сбросившей с пятого этажа 5-летнего сына, 15 лет колонии общего режима.

Подсудимая заявила, что хотела его убивать.

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил женщине, сбросившей с балкона на пятом этаже своего пятилетнего сына, 15 лет колонии общего режима, сообщила объединенная Краснодарский краевой суд назначил женщине, сбросившей с балкона на пятом этаже своего пятилетнего сына, 15 лет колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По информации суда, в августе 2024 года в Крымске фигурантка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Она разозлилась из-за непослушания пятилетнего сына, открыла окно балкона, подняла ребенка над подоконником и сбросила с высоты пятого этажа. От полученных травм мальчик погиб на месте.

"Судом Марии Савченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время судебного заседания подсудимая не признала наличие умысла на убийство. Она утверждала, что не желала смерти ребенка.