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На Кубани женщине, сбросившей сына с балкона, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 22.07.2026
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14:20 22.07.2026 (обновлено: 14:57 22.07.2026)
На Кубани женщине, сбросившей сына с балкона, дали 15 лет колонии

На Кубани сбросившей сына с пятого этажа женщине дали 15 лет колонии

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramМария Савченко в зале суда
Мария Савченко в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Мария Савченко в зале суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краснодарский краевой суд назначил женщине, сбросившей с пятого этажа 5-летнего сына, 15 лет колонии общего режима.
  • Подсудимая заявила, что хотела его убивать.
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил женщине, сбросившей с балкона на пятом этаже своего пятилетнего сына, 15 лет колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По информации суда, в августе 2024 года в Крымске фигурантка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Она разозлилась из-за непослушания пятилетнего сына, открыла окно балкона, подняла ребенка над подоконником и сбросила с высоты пятого этажа. От полученных травм мальчик погиб на месте.
"Судом Марии Савченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время судебного заседания подсудимая не признала наличие умысла на убийство. Она утверждала, что не желала смерти ребенка.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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