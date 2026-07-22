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Россияне не обращались в посольство и консульство после блэкаутов на Кубе - РИА Новости, 22.07.2026
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10:18 22.07.2026
Россияне не обращались в посольство и консульство после блэкаутов на Кубе

Посол Коронелли: россияне не обращались в посольство после блэкаутов на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaМассовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Массовое отключение электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После масштабных отключений электроэнергии на Кубе российские граждане не обращались в посольство и консульство России.
  • В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Российские граждане не обращались в посольство и консульство России на Кубе после серии масштабных отключений электроэнергии на острове, сообщил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"Каких-либо обращений от российских граждан в связи с данной ситуацией в посольство и генеральное консульство России на Кубе не поступало", - сказал дипломат.
В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления.
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