Россияне не обращались в посольство и консульство после блэкаутов на Кубе

МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Российские граждане не обращались в посольство и консульство России на Кубе после серии масштабных отключений электроэнергии на острове, сообщил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления.