Перебои с электричеством на Кубе затронули диппредставительства

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские диппредставительства, заявил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления.