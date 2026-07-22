Перебои с электричеством на Кубе затронули диппредставительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские диппредставительства в Гаване.
- В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские диппредставительства, заявил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления.
На Кубе произошел новый национальный блэкаут
6 июля, 19:53