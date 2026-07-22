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Перебои с электричеством на Кубе затронули диппредставительства - РИА Новости, 22.07.2026
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08:20 22.07.2026
Перебои с электричеством на Кубе затронули диппредставительства

Перебои с электричеством на Кубе затронули российские диппредставительства

© РИА Новости / Александр СоловскийГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Гавана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские диппредставительства в Гаване.
  • В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Перебои с электроснабжением на Кубе затронули российские диппредставительства, заявил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"Перебои с электроснабжением отражаются на всех потребителях, включая находящиеся в Гаване диппредставительства", - сказал Коронелли.
В период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. По словам посла, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для ее максимально быстрого восстановления.
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В миреКубаГаванаРоссияВиктор Коронелли
 
 
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