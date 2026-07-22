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Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован - РИА Новости, 22.07.2026
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22:26 22.07.2026
Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

В КСИР Ирана предупредили о минировании Южного маршрута Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, заявил официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно в Ормузском проливе.
  • Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым для судоходства и транзит должен осуществляться по определенным Ираном маршрутам.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.
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"Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки", - написал Мохеби в соцсети X.
Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявлял РИА Новости, что попытки США задействовать южный, или Оманский маршрут, для судоходства привели к нынешнему раунду эскалации Ирана и США, поскольку Тегеран хотел, чтобы суда шли через пролив по иранскому маршруту.
В свою очередь, центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Если будет принято решение о проходе судов, то транзит должен осуществляться по определенным Ираном маршрутам.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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