Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявлял РИА Новости, что попытки США задействовать южный, или Оманский маршрут, для судоходства привели к нынешнему раунду эскалации Ирана и США, поскольку Тегеран хотел, чтобы суда шли через пролив по иранскому маршруту.

В свою очередь, центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Если будет принято решение о проходе судов, то транзит должен осуществляться по определенным Ираном маршрутам.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.