Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спустя полчаса после перекрытия движение по Крымскому мосту возобновилось.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя полчаса, сообщил оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
По данным Telegram-канала инфоцентра, сообщение о перекрытии движения поступило в 17.19 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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