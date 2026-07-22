Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Ялту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Крыма открыла горячую линию для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим при атаке ВСУ на Ялту.
- Обращаться можно по телефону: +7 (978)-986-50-76.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Прокуратура Крыма открыла горячую линию для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ на Ялту, сообщило надзорное ведомство республики.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76", - говорится в сообщении.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, добавили в прокуратуре.
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